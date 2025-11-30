В Аркадаге прошла международная интернет-олимпиада по экономике

В городе Аркадаг состоялась международная интернет-олимпиада «Международный мир и доверие – основа экономического развития» среди студентов высших учебных заведений. Мероприятие было организовано Международной академией коневодства имени Аба Аннаева.

Олимпиада приурочена к 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, 80-летию создания ООН и Году международного мира и доверия. В соревновании приняли участие 535 студентов из 72 высших учебных заведений 15 стран мира.

Целью проведения олимпиады является расширение экономических знаний молодого поколения, пропаганда важности укрепления мира и взаимного доверия, а также развитие навыков экономического мышления у студентов.