Туркменистан ратифицировал протокол об изменениях в конвенцию о правовой помощи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Протокол был принят 26 июня 2025 года. Конвенция 1993 года регулирует вопросы правового сотрудничества между государствами-участниками по гражданским, семейным и уголовным делам.