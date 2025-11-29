Студент из Туркменистана стал победителем Всероссийской премии «Иностранный студент года РФ»

Игорь Ермолаев, студент Физико-математического и естественнонаучного института Северо-Кавказского федерального университета из Туркменистана, стал победителем Всероссийской премии «Иностранный студент года РФ» в номинации «Научный прорыв года», сообщается в телеграм-канале университета.

Торжественная церемония награждения состоялась 20 ноября 2025 года в Российском университете дружбы народов в Москве. Премия, организованная Ассоциацией иностранных студентов России, собрала лучших студентов со всей страны. Награждение проводилось по восьми различным направлениям.