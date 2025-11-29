Семейный врач из Ашхабада назвала главные ошибки при лечении респираторных инфекций

Семейный врач 14-й поликлиники Ашхабада Таджсолтан Эльясова поделилась рекомендациями по лечению и профилактике острых респираторных заболеваний в холодное время года.

По словам специалиста, острые респираторные заболевания особенно часто встречаются среди детей и пожилых людей. Они делятся на две группы: бактериальные и вирусные инфекции верхних дыхательных путей.

Врачебная практика и научные данные показывают, что большинство острых респираторных заболеваний вызываются вирусами, однако позже к ним могут присоединиться бактерии, что приводит к серьезным осложнениям. Заболевания передаются воздушно-капельным путем и проявляются схожими симптомами: температурой, ознобом, заложенностью носа, головной болью и кашлем.

Таджсолтан Эльясова подчеркнула важность своевременного обращения к семейному врачу при появлении первых симптомов. Специалист проводит общий осмотр, беседу с пациентом и назначает обследование носоглотки. По результатам обследования назначается лечение с рекомендацией соблюдения постельного режима.

Врач предупредила об опасности переносить вирусные заболевания «на ногах», так как это может привести к осложнениям со стороны сердца, почек и легких. В тяжелых случаях необходимо вызвать скорую помощь и госпитализировать пациента в инфекционную больницу.

При домашнем лечении специалист рекомендует изолировать больного в отдельной комнате, проветривать помещение 3-4 раза в день и обеспечить обильное питье. Полезны чистая питьевая вода, минеральная вода без газа, кисель, соки из фруктов и овощей, напитки из яблок, отварной кураги, калины, изюма.

По совету врача, полезны чай с лимоном и медом, имбирь, куркума, отвар шиповника, а также блюда с добавлением лука, чеснока, острого перца и традиционное туркменское блюдо унаш.

Таджсолтан Эльясова особо предостерегла от самостоятельного применения антибиотиков, отметив, что это может нанести серьезный вред здоровью и привести к различным заболеваниям и осложнениям. Антибиотики имеют очень сильный состав и в некоторых случаях могут оказать неправильное воздействие на организм.

Источник: газета “Туркменистан”.