Почти 309 тыс. граждан Туркменистана посетили Узбекистан за 10 месяце

За январь–октябрь 2025 года Узбекистан посетили 308,9 тыс. граждан Туркменистана, сообщил Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. По этому показателю Туркменистан занял шестое место среди стран, чьи жители чаще всего приезжали в республику с туристическими целями.

В первую пятёрку вошли Кыргызстан (2,8 млн человек), Казахстан (2,3 млн), Таджикистан (2,2 млн), Россия (851,9 тыс.) и Афганистан (388,2 тыс.).

Всего за 10 месяцев текущего года Узбекистан принял 9,7 млн иностранных туристов — на 50 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Значительный рост въездного потока зафиксирован практически со всех основных рынков, включая страны Центральной Азии.