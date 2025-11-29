Мередов обсудил вопросы сотрудничества с главами МИД Хорватии и Шри-Ланки

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Хорватии и Шри-Ланки, в ходе которых стороны обсудили двустороннее сотрудничество и вопросы организации международного форума, посвященного 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

В разговоре с министром иностранных дел, зарубежного трудоустройства и туризма Шри-Ланки Виджитом Херата стороны рассмотрели вопросы развития двусторонних связей по направлениям, представляющим взаимный интерес. Была подчеркнута результативность партнерства в рамках международных организаций, прежде всего ООН.

Министры сделали особый акцент на важном событии, которое пройдет в Туркменистане 12 декабря текущего года, – международном форуме, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному году мира и доверия, а также Международному дню нейтралитета.

В ходе беседы с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом стороны рассмотрели ряд вопросов сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних структур, в частности ЕС и ООН.

Была отмечена конструктивность визита Грлич-Радмана в Ашхабад в октябре текущего года, в ходе которого глава хорватского МИД был принят Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны также обсудили вопросы, связанные с организацией международного форума 12 декабря 2025 года в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.