В Туркменистане запущена инновационная игровая платформа для школьников «Иммунный патруль»

В Туркменистане запущена инновационная игровая цифровая платформа для школьников «Иммунный патруль». Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане (ВОЗ) совместно с Министерством образования Туркменистана и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны представили платформу 26 ноября в Ашхабаде.

В мероприятии участвовали учителя биологии пилотных школ, специалисты национальной системы образования и ключевые партнеры из различных сфер образования и здравоохранения, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

В ходе встречи эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ/ВОЗ) и Странового офиса ВОЗ в Казахстане поделились опытом государств, где система «Иммунный патруль» уже успешно внедрена.

Участникам была представлена платформа «Иммунный патруль», состоящая из 6 модулей, которая сочетает цифровые игры, занятия в классе, анимационный контент и практические симуляции.

Платформа помогает учащимся понять принципы здорового образа жизни, основы иммунологии и механизмы защиты организма вакцинами. Она также направлена на развитие у детей навыков критического мышления, чтобы они могли уверенно ориентироваться в медицинской информации и распознавать дезинформацию — навык, который становится всё более важным в современном цифровом мире.

Эта инициатива реализуется в рамках Совместного проекта ВОЗ и Европейского союза по реагированию на кризис COVID-19 в Центральной Азии (Фаза II), который поддерживает страны в повышении медицинской грамотности, укреплении устойчивости сообществ и продвижении научно обоснованных методов общественного здравоохранения.

Ожидается, что платформа «Иммунный патруль» будет внедрена в систему школьного образования Туркменистана и будет способствовать повышению осведомлённости детей и подростков о здоровье и укреплению доверия к безопасности и эффективности вакцин.