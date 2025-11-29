В России предлагают заблокировать входящие звонки с иностранных номеров

В Государственной думе России обсуждается инициатива по ограничению входящих звонков с иностранных телефонных номеров. Предложение направлено на противодействие мошенническим схемам, сообщает gazeta.ru.

Согласно рассматриваемой идее, абоненты получат возможность самостоятельно блокировать звонки с зарубежных номеров. Для тех пользователей, кто не активирует полную блокировку, планируется ввести систему маркировки: входящие вызовы с иностранных номеров будут отмечаться специальным индикатором, что позволит абонентам идентифицировать происхождение звонка до ответа на него.

Инициатива находится на стадии рассмотрения в Госдуме.