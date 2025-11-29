В Риме прошла конференция к 30-летию нейтралитета Туркменистана

В Палаццо Валентини состоялась конференция, посвященная 30-летию постоянного нейтралитета и 34-летию независимости Туркменистана, а также объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия по инициативе Ашхабада. Мероприятие организовали посольство Туркменистана в Италии совместно с Итальянским институтом Азии (ISIА). В рамках конференции представили сборник избранных стихотворений Махтумкули Фраги на итальянском языке. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В работе форума приняли участие дипломаты, представители государственных структур и научных кругов Италии. Туркменскую делегацию возглавил президент Академии наук Туркменистана А.Аширов. С докладами также выступили посол Туркменистана в Италии Т.Комеков, заместитель директора Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Х.Дурдыев.

Итальянскую сторону представили президент ISIA М.Моргони, генеральный секретарь ISIA Д.Пальмиери, советник Капитолийского собрания Ф.Сантори, депутат по вопросам культуры, науки и образования И.Манци.

Участники конференции подчеркнули значение нейтрального статуса Туркменистана, который на протяжении трех десятилетий служит фундаментом внутренней и внешней политики страны. Особое внимание уделили миролюбивым международным инициативам Ашхабада, направленным на продвижение мира, доверия и устойчивого развития.

Спикеры отметили важность предстоящего международного форума, который пройдет 12 декабря в Ашхабаде в честь Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Отдельной темой стало творчество классика туркменской поэзии Махтумкули Фраги. Выступающие подчеркнули, что публикация его произведений на итальянском языке демонстрирует успешное гуманитарное сотрудничество между двумя странами. В сборник вошло 130 стихотворений, переведенных итальянскими учеными-востоковедами при консультационной поддержке коллег из Академии наук Туркменистана.

В тот же день состоялись переговоры туркменской делегации с руководителем отдела культурного наследия Рима Клаудио Паризи Пресичче, сенатором Постоянной комиссии по образованию и культурному наследию Сената Республики Франческо Вердуччи, а также первым заместителем министра по науке и инновациям Министерства университетов и исследований Италии Джанлуиджи Консоли.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций и углубления отношений в политико-дипломатической, научно-культурной и торгово-экономической сферах. Были затронуты вопросы развития отношений по направлениям, определенным в ходе визита Президента Туркменистана в Италию в октябре текущего года.

Днем ранее туркменская делегация посетила город Акваспарта, где ее встретил мэр Джованни Монтани. Гости ознакомились с Палаццо Чези – первой в мире Академией наук и одним из ведущих культурных и научных центров Италии.

Президент Академии наук Туркменистана А.Аширов рассказал о внешней политике страны, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и взаимовыгодного сотрудничества. Мэр пригласил туркменских коллег на ежегодную конференцию с участием математиков и физиков со всего мира. В свою очередь глава туркменской Академии наук пригласил мэра Акваспарты принять участие в международной конференции, приуроченной ко Дню науки Туркменистана.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение поддерживать активный диалог в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Италией.