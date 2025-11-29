В Ашхабаде обсудили предварительные результаты оценки системы соцзащиты Туркменистана

В ходе четырёхдневного национального семинара, прошедшего на прошлой неделе в Ашхабаде, были обсуждены предварительные результаты оценки системы социальной защиты Туркменистана. Оценка проводится при поддержке ЮНИСЕФ и в партнёрстве с Международной организацией труда и Всемирным банком с использованием Межведомственного основного диагностического инструмента оценки систем социальной защиты (CODI).

В семинаре приняли участие представители министерств и ведомств, высших учебных заведений и организаций гражданского общества, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Оценка направлена на анализ того, насколько действующая система страны отвечает потребностям детей, семей и уязвимых групп населения, а также как она способствует достижению национальных целей развития. В центре внимания находились такие вопросы, как повышение уровня жизни, сокращение разрыва между городскими и сельскими территориями, поддержка семей и обеспечение равного доступа к услугам. В качестве ключевых критериев оценки рассматривались качество управления, финансовая устойчивость, операционная эффективность и способность системы охватывать наиболее нуждающихся.

Эксперты в сферах социальной защиты, здравоохранения, образования, финансов, занятости и местного управления обсудили, каким образом полученные данные могут быть использованы для формирования политики реформ.

Результаты оценки будут использованы для определения приоритетных направлений реформ, включая расширение услуг по поддержке семей, совершенствование системы социального обеспечения, расширение доступа к доступному жилью и медицинским услугам, а также улучшение возможностей для молодёжи, людей с инвалидностью и других уязвимых групп.

Усилия Туркменистана по укреплению системы социальной защиты отражают приверженность страны обеспечению того, чтобы все дети и семьи, особенно наиболее нуждающиеся, имели доступ к своевременной качественной поддержке, отмечает источник.