Авиакомпания «Туркменистан» увеличила частоту рейсов между Ашхабадом и Туркменбаши

Авиакомпания «Туркменистан» обновила расписание внутренних рейсов, введя дополнительный рейс по направлению Ашхабад – Туркменбаши и скорректировав частоту полетов в Дашогуз.

Рейс T5-245 по маршруту Ашхабад – Туркменбаши будет выполняться ежедневно до 12 декабря. Вылет запланирован на 14:30, прибытие – в 15:30. По этому направлению также осуществляют полеты рейсы T5-241 (ежедневно, вылет в 06:20) и T5-247 (ежедневно, вылет в 18:20).

Изменения коснулись и рейса T5-113 по направлению Ашхабад – Дашогуз. До 12 декабря он будет выполняться ежедневно, а с 13 декабря частота полетов сократится до четырех раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет осуществляется в 22:40, прибытие – в 23:30.

Расписание остальных внутренних рейсов авиакомпании «Туркменистан» остается без изменений. Авиакомпания продолжает выполнять регулярные рейсы по направлениям Ашхабад – Мары, Ашхабад – Туркменабад, Ашхабад – Балканабад, Ашхабад – Керки и обратно.