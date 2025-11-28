Apple может обогнать Samsung по продажам смартфонов впервые за 14 лет

Аналитическая компания Counterpoint Research прогнозирует, что Apple по итогам 2025 года может впервые за 14 лет опередить Samsung по объёму поставок смартфонов. Согласно оценкам экспертов, американская компания отгрузит 243 миллиона устройств, тогда как южнокорейский производитель — 235 миллионов, пишет vc.ru.

Такие показатели позволят Apple занять 19,4% мирового рынка смартфонов, что на один процентный пункт больше доли Samsung. Аналитики отмечают, что продажи Apple в текущем году могут вырасти примерно на 9%, в то время как у Samsung прогнозируется рост на уровне 5% с долей рынка 18,7%.

Мировой рынок смартфонов, по данным Counterpoint Research, ожидает рост около 3,3% в 2025 году. Китайские производители, включая Xiaomi, Transsion, vivo и Oppo, демонстрируют более скромную динамику с ростом порядка 1,7%.

Старший аналитик Counterpoint Ян Ван связывает успех Apple с позитивным восприятием iPhone 17, а также с циклом обновления устройств. Многие владельцы смартфонов, приобретённых в период пандемии COVID-19, готовы к замене своих гаджетов.