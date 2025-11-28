Туркменский фильм получил награду на Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Художник-постановщик Мейлис Худайберенов стал лауреатом Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в номинации «Лучший художник» за работу над туркменским фильмом «Композитор». Церемония награждения состоялась 27 ноября в московском театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова».

Картина «Композитор» была создана Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана по сценарию Максата Гылыджова, который также выступил режиссером-постановщиком ленты. Фильм снят при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В основе сюжета – история молодого композитора Мердана (Атагельды Розыев), продолжающего музыкальную династию своей семьи. Фильм раскрывает тему музыки как уникального культурного наследия человечества и показывает, как исцеляющая сила искусства помогает героям преодолевать жизненные трудности.

В съемках были задействованы студенты Туркменской национальной консерватории имени М. Кулиевой, учащиеся Специальной музыкальной школы города Ашхабад при ТНК и воспитанники Детской школы искусств имени Шукура бахши.

Мейлис Худайберенов получил денежный приз, эквивалентный $250 тыс. Главный приз в категории «Лучший фильм» и денежное вознаграждение в размере $1 млн достались китайской картине «Против течения» режиссера Сюй Чжена.

Премия «Бриллиантовая бабочка» была учреждена по инициативе Никиты Михалкова. Награда присуждается в 12 номинациях.