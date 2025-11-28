Туркменские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей на турнире Fajr Cup в Тегеране

Сборная Туркменистана по тяжелой атлетике завоевала восемь золотых и четыре бронзовых медали на международном турнире 6th INTERNATIONAL FAJR CUP, который проходит с 26 по 30 ноября в Тегеране. Об этом Turkmenportal сообщили в Федерации тяжелой атлетики Туркменистана.

В соревнованиях принимают участие 37 спортсменов из восьми стран: Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Шри-Ланки, Афганистана, Узбекистана, Саудовской Аравии и Ирака.

Наибольшего успеха добились туркменские тяжелоатлеты Сейитджан Мирзаев (до 60 кг) и Буняд Рашидов (до 71 кг), завоевавшие по три золотые медали каждый – в рывке, толчке и в сумме двоеборья. Мирзаев показал результаты 124 кг в рывке, 150 кг в толчке и 274 кг в сумме. Рашидов поднял 150 кг в рывке, 165 кг в толчке, набрав в сумме 315 кг.

Гайгысыз Торяев (до 79 кг) завоевал две золотые медали – в толчке (187 кг) и в сумме двоеборья (332 кг), а также бронзу в рывке (145 кг).

Бронзовые награды также получили Рамазан Торяев (до 88 кг) – в толчке (176 кг) и в сумме двоеборья (316 кг), и Галкан Рахманов (до 88 кг) – в рывке (145 кг).

Туркменистан представлен на турнире семью спортсменами. 28 ноября на помост выйдут Рустем Аннабердыев (до 94 кг) и Давранбек Хасанбаев (до 110 кг). В судейской коллегии соревнований Туркменистан представляет Аман Мередов.