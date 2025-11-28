Туркменистан представил стратегию развития стройотрасли на Big 5 Global в Дубае

Министр строительства и архитектуры Туркменистана Абдулла Гельдиев выступил на пленарной сессии международной выставки Big 5 Global 2025 в Дубае, представив стратегическое видение страны в области устойчивого градостроительства и модернизации инфраструктуры. Глава ведомства подчеркнул ключевую роль государственной политики в обновлении городов и внедрении инновационных технологий.

В рамках рабочей программы туркменская делегация провела переговоры с представителями правительства ОАЭ и международного бизнес-сообщества. Среди участников встреч — Юсеф Абдулла Аль Али, помощник заместителя министра по федеральной инфраструктуре и проектам ОАЭ, президент dmg events Мэтт Дентон, председатель Global Leaders’ Summit Брэнди Скотт, а также руководители ведущих строительных и инженерных корпораций.

Стороны обсудили расширение сотрудничества, цифровизацию строительных процессов, развитие BIM-платформ и повышение эффективности отрасли. Особое внимание уделили торгово-экономическим возможностям, включая наращивание экспорта туркменского стекла и стройматериалов в регион Персидского залива.

Делегация также провела консультации с EPC-подрядчиками, девелоперами, производителями оборудования и международными архитектурными бюро. Представители Туркменистана ознакомились с экспозициями Саудовской Аравии, Турции и Китая, где были представлены инновации в модульном строительстве, энергоэффективных материалах и интеллектуальных системах управления городами.

Международные компании отметили системный подход Ашхабада к развитию строительного комплекса и высокую динамику отраслевых реформ. Участники Big 5 Global положительно оценили профильную конференцию CIET 2025, прошедшую в Авазе, и получили приглашения на CIET 2026, запланированную на ноябрь следующего года.

Участие Туркменистана в выставке организовано при содействии Туркмен Энергия Форум (TEF).