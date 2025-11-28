Туркменистан и Таджикистан обсудили сотрудничество в сфере энергетики и водных ресурсов

26 ноября 2025 года посол Туркменистана Аймурад Гочмырадов провёл встречу с министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джума. В центре внимания переговоров находились вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической отрасли и развития регионального водно-энергетического партнёрства, сообщило Turkmenportal посольство Туркменистана в Таджикистане.

Стороны отметили, что дружественные отношения между руководством двух стран способствуют выходу туркмено-таджикского сотрудничества на качественно новый уровень. По мнению участников встречи, это создаёт благоприятную основу для расширения взаимодействия и освоения новых направлений партнёрства.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые аспекты укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном в энергетической сфере. Дипломаты подчеркнули, что углубление партнёрства в области энергетики и водных ресурсов соответствует стратегическим интересам обеих стран и содействует устойчивому развитию региона.

Особое внимание участники встречи уделили перспективам реализации совместных энергетических проектов и обмену передовыми технологиями. Представители двух стран заявили о готовности продолжать конструктивный диалог и расширять практическое взаимодействие по взаимовыгодным инициативам.

По итогам переговоров была подтверждена заинтересованность сторон в активизации двусторонних связей и определены дальнейшие шаги по развитию партнёрства.