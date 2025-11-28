Слушателям курсов «Учу великому» и «Учусь великому» в Ашхабаде вручены сертификаты

22 ноября в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялась праздничная церемония вручения соответствующих сертификатов слушателями курсов, проведенных в рамках образовательных проектов — Школа для иностранных педагогов русского языка «Учу великому» и Школа русского языка для студентов «Учусь великому». Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Обучение проводили педагоги, специалисты из Набережночелнинского государственного педагогического университета России Константин Андреевич Калинин и Александра Викторовна Потанина. Они отметили красоту туркменской столицы и поделились незабываемыми впечатлениями от ее красот.

По итогам их визита были выдвинуты предложения по укреплению двухстороннего сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями.

