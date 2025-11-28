Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с пожаром в Гонконге

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с пожаром, случившимся в жилом комплексе Гонконга и повлёкшим за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья.

От имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично глава туркменского государства выразил искреннее сопереживание и слова поддержки всем родным и близким погибших в этот трудный момент, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает ТДХ.

Пожар в жилом комплексе Wang Fuk в Гонконгском округе Тайпоу произошёл 26 ноября. В числе погибших по меньшей мере 83 человека, 76 получили ранения, 279 человек официально признаны пропавшими без вести.