Посол КНР рассказал о перспективах сотрудничества с Туркменистаном в рамках 15-й пятилетки

26 ноября, посол Китая в Туркменистане Цзи Шуминь провел пресс-брифинг, посвященный новой 15-й пятилетке развития КНР. Дипломат отметил, что 2025 год станет переломным — завершается 14-я пятилетка, в ходе которой ВВП Китая превысил 134 трлн юаней, а доля страны в мировом ВВП достигла 17%. Новая программа определяет семь основных целей на ближайшие пять лет, включая высококачественное развитие, научно-техническую самостоятельность, углубление реформ и расширение открытости на институциональном уровне. Особый акцент сделан на высококачественной реализации инициативы «Пояс и путь» и защите многосторонней торговой системы.

Отвечая на вопрос о международных ожиданиях от китайской программы, посол подчеркнул, что 15-я пятилетка внесет определенность в нестабильный мир. За первые три квартала текущего года экономика Китая выросла на 5,2%, и страна продолжит оставаться ключевым двигателем глобального роста. Китай намерен делиться рыночными возможностями со всем миром — урбанизация, модернизация промышленности и зеленая трансформация открывают колоссальный инвестиционный потенциал.

На вопрос о различиях между китайскими и зарубежными программами развития Цзи Шуминь указал на несколько факторов. Во-первых, институциональные преимущества — Коммунистическая партия Китая выступает объединяющим началом в реализации планов. Во-вторых, Китай исходит из собственных реалий, а не копирует чужой опыт. При подготовке 15-й пятилетки правительство собрало свыше 3 миллионов предложений граждан, что демонстрирует народный характер планирования. Кроме того, Китай придерживается принципа взаимной выгоды, избегая «игры с нулевой суммой».

Особое внимание посол уделил двусторонним отношениям. Председатель Си Цзиньпин и Президент Сердар Бердымухамедов дважды встретились в текущем году, достигнув важного консенсуса по развитию сотрудничества. На протяжении 14 лет Китай остается крупнейшим торговым партнером Туркменистана — объем двусторонней торговли в 2024 году достиг примерно 10,6 млрд долларов.

15-я пятилетка откроет новые возможности для сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, цифровой экономике, электронной коммерции и зеленом развитии. Дипломат подчеркнул высокую взаимодополняемость экономик двух стран и выразил готовность Китая углублять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», чтобы приносить больше благ народам обеих стран.