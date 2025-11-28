МККК провел в Ашхабаде семинар по коммуникациям и связям с общественностью

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Туркменистане организовал обучающий семинар по коммуникациям и связям с общественностью, направленный на укрепление потенциала Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана (НОКПТ).

К участию в семинаре были приглашены сотрудники и волонтеры НОКПТ, а также журналисты местных СМИ, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В качестве спикера выступил Эрмек Байсалов — региональный координатор по коммуникациям Представительства МККК в Центральной Азии. Он поделился опытом формирования эффективных коммуникационных стратегий в гуманитарной сфере, а также обсудил методы взаимодействия с представителями СМИ и принципы ответственного освещения гуманитарных вопросов.

Глава Миссии МККК в Туркменистане Михаил Рахманов, обращаясь к участникам, отметил, что это первый случай, когда журналисты и работники НОКПТ собрались вместе для обсуждения общих задач и подходов к донесению социально значимой информации, что придает событию еще большую ценность.

Начальник международного отдела НОКПТ Виталий Зацепин добавил, что проведение семинара имеет особое значение с учётом того, что 2025 год в Туркменистане провозглашён Международным годом мира и доверия.