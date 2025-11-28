В Китае произошла крупнейшая за десятилетие железнодорожная авария

27 ноября на железнодорожной станции Куньмин-Лоян в Китае испытательный поезд столкнулся со строительными рабочими. В результате инцидента погибли 11 человек, двое получили ранения и находятся в больнице.

По данным местных новостных порталов Sina и Xinhua, поезд, который проводил испытание оборудования для обнаружения землетрясений, двигался со скоростью 114 км/ч и врезался в рабочих на изогнутом участке пути станции Лоян-Таун возле юго-западного города Куньмин.

Предварительное расследование показало, что рабочие выполняли плановую замену рельсов на главных путях и стрелочных переводах станции. Согласно официальной версии, они преждевременно вышли на пути, не дождавшись официальных распоряжений о начале ремонтных работ.

После происшествия железнодорожное управление активировало план экстренного реагирования и совместно с местными властями организовало спасательные операции. Транспортное сообщение на станции уже восстановлено в обычном режиме. Обстоятельства аварии продолжают расследоваться.

Это крупнейшая железнодорожная авария в Китае за более чем десятилетие. Предыдущие значительные инциденты на железной дороге произошли в 2011 году в провинции Чжэцзян, где погибли 40 человек, и в 2021 году в провинции Ганьсу с 10 погибшими.