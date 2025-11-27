Финалистки «Мисс Бельгия» вышли в туркменских нарядах на приеме в Брюсселе

Финалистки конкурса «Мисс Бельгия» впервые вышли в традиционных туркменских костюмах на торжественном приеме, посвященном 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Международному году мира и доверия. Мероприятие прошло в Брюсселе и было организовано посольством Туркменистана в Королевстве Бельгия.

Появление участниц конкурса красоты в национальных туркменских нарядах стало одним из наиболее ярких моментов вечера и символом уважения к культуре Туркменистана. Костюмы для девушек создала дизайнер Говхер Пиркулыева-Гувернэ, чьи коллекции сочетают традиционные мотивы с современным подходом к культурному наследию.

Выступая от имени финалисток, одна из участниц конкурса подчеркнула, что для них большая честь быть частью этого события. «Для нас так важно быть здесь сегодня вечером в традиционных туркменских нарядах. Это жест уважения к богатой культуре Туркменистана и символ дружбы между нашими народами», – отметила она.

В своей речи представительница «Мисс Бельгия» также заявила, что участницы конкурса стремятся быть образцом для подражания, продвигая ценности уважения, равенства и толерантности. По ее словам, молодое поколение несет ответственность за использование своих платформ для продвижения понимания и мира между народами.

На приеме присутствовали руководители европейских институтов, представители правительства Бельгии, международных организаций, послы, дипломаты и представители культурных кругов.