Туркменистан и Казахстан обсудили возможности увеличения экспорта и импорта стройматериалов

Министр промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуров и министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев провели встречу на полях 21-й Генеральной конференции ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), которая проходит в г.Эр-Рияде 23-27 ноября.

Стороны отметили важность расширения партнёрства в промышленности, а именно в металлургии, машиностроении и производстве строительных материалов.

В ходе переговоров были обсуждены возможности увеличения экспорта и импорта строительных материалов, производимых в Туркменистане и Казахстане.

В частности, Т.Нуров отметил, что на цементных заводах Туркменистана производятся несколько видов высококачественной цементной продукции, рассказал о её экспортном потенциале. Также он сделал обзор деятельности завода по производству стекла «Türkmen aýna önümleri», сообщает МИД Туркменистана.