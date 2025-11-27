Новая Зеландия объявила о борьбе с дикими кошками ради спасения местных птиц

Власти Новой Зеландии добавили диких кошек в государственную программу «Без хищников — 2050», направленную на защиту местной фауны. Об этом сообщил министр охраны природы Тама Потака

Дикие кошки стали первым новым видом, включенным в программу с момента ее запуска в 2016 году. Ранее в список уже входили крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы. Все эти животные относятся к завезенным видам, которые представляют угрозу для местной экосистемы, передает The Guardian.

По данным исследований, дикие кошки ежегодно уничтожают более 1,12 миллиона местных птиц. Численность популяции диких кошек в стране превышает 2,5 миллиона особей.

Инициатива обусловлена особенностями новозеландской экосистемы, которая формировалась в изоляции от млекопитающих-хищников. Местные виды птиц и животных в ходе эволюции не выработали защитных механизмов против хищников.

Согласно опросам, около 90% жителей страны поддерживают включение диких кошек в программу контроля. Экологические организации также предлагают ввести обязательную микрочипизацию и стерилизацию домашних кошек, а также рекомендовать владельцам не выпускать питомцев на улицу.

Программа «Без хищников — 2050» является одной из крупнейших природоохранных инициатив в мире и направлена на сохранение уникального биоразнообразия островного государства.