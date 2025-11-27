Матвиенко отметила особую значимость межпарламентского диалога России и Туркменистана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за личный вклад в укрепление российско-туркменских отношений и их парламентской составляющей. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте TDH.

«Признательна Вам за высокую оценку моего вклада в развитие российско-туркменистанских отношений и их парламентской составляющей. Разделяю выраженный Вами твёрдый настрой на дальнейшее упрочение всего комплекса двустороннего сотрудничества», – отмечается в послании.

Матвиенко подчеркнула, что межпарламентское взаимодействие стало важной частью политического диалога двух стран и приобрело особую значимость в последние годы. Она отметила большое значение состоявшегося в ноябре 2025 года визита в Россию делегации Меджлиса Туркменистана.

Спикер Совфеда заверила, что российская сторона готова к тесному взаимодействию с туркменскими партнерами и намерена использовать потенциал, накопленный благодаря личным усилиям Гурбангулы Бердымухамедова.

В письме также отмечается внимание России к успехам Туркменистана на международной арене и значимость проводимой им политики постоянного нейтралитета. Матвиенко пожелала успехов в организации Международного форума, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря 2025 года.

«Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Надеюсь, что при Вашей неизменной поддержке дружественные связи между нашими странами будут и далее плодотворно укрепляться и расширяться», – подчеркнула председатель Совета Федерации России.