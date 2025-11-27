Дипломаты Туркменистана и Австралии обсудили в Исламабаде возможности сотрудничества

В Посольстве Туркменистана в Исламабаде прошла встреча с новым послом Австралии в Пакистане Тимом Кейном, который нанес официальный визит 24 ноября. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Посол Туркменистана Атаджан Мовламов поздравил австралийского коллегу с аккредитацией в Пакистане и выразил пожелания успешной работы.

Далее стороны обсудили складывающуюся ситуацию в регионе и подчеркнули важность укрепления мира, доверия и сотрудничества как в регионе, так и на глобальном уровне.

Посол А. Мовламов подчеркнул политику постоянного нейтралитета Туркменистана, которая является основополагающей в международных отношениях, и рассказал о ключевых энергетических проектах.

Посол Австралии выразил признательность Туркменистану за усилия по развитию региональной взаимосвязанности и устойчивых торговых, транзитных и экономических маршрутов.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества между Туркменистаном и Австралией, подтвердив взаимную приверженность углублению взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

В заключение дипломаты договорились поддерживать регулярную связь, усиливать координацию и содействовать более тесному взаимодействию в дипломатическом сообществе Пакистана.