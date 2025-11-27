В Туркменистане началась регистрация кандидатов для поступления в вузы Китая и Венгрии

Министерство образования Туркменистана открывает набор студентов в высшие учебные заведения Китайской Народной Республики и Венгрии на 2026/2027 учебный год. Прием документов от абитуриентов будет осуществляться с 1 по 15 декабря 2025 года в Международном университете гуманитарных наук и развития, сообщпется в газете “Туркменистан”.

Поступление в вузы Китая

Для участия в конкурсе на обучение в китайских университетах по программе бакалавриата могут подать документы граждане Туркменистана с общим средним образованием, владеющие английским языком, в возрасте от 18 до 25 лет.

Помимо стандартного пакета документов, включающего заявление, аттестат об образовании, медицинскую справку, характеристику и фотографии, абитуриенты должны предоставить сертификаты международных экзаменов SAT, TOEFL, IELTS или HSK, а также результаты экзамена CSCA (China Scholastic Competency Assessment). Кандидаты также должны представить заявление о том, что ранее не получали стипендию от Правительства КНР.

Поступление в вузы Венгрии

Документы на обучение в венгерских университетах принимаются от выпускников школ 2025-2026 учебного года, которым исполнится 18 лет до 31 августа 2026 года.

Для поступления в вузы Венгрии требуются сертификаты одного из международных экзаменов: SAT, TOEFL или IELTS. В отличие от требований для Китая, экзамен CSCA не требуется, но необходимо предоставить свидетельство о рождении и справку о месте постоянного проживания.

Общие условия

Отбор абитуриентов для обеих стран будет проводиться на конкурсной основе в соответствии с результатами академических оценочных экзаменов. Победители государственных олимпиад и участники сборной команды Туркменистана на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам пользуются преимуществами при поступлении.

Подробную информацию о перечне специальностей, количестве мест и условиях обучения можно получить в приемной комиссии Международного университета гуманитарных наук и развития по адресу: г. Ашхабад, улица 1958 (Андалып), 169. Телефоны: (+993 12) 39-85-62, 39-85-25. Электронная почта: admissioniuhd@gmail.com.