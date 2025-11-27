В театрах Туркменистана с 6 по 12 декабря пройдет Неделя зарубежной драмы, приуроченная к празднованию 30-летия постоянного нейтралитета страны.

О том, как пройдет данное событие, рассказал изданию «Туркменистан: Золотой век» начальник отдела театров и зрелищных учреждений Министерства культуры Туркменистана Агамурад Балтаев.

Как он отметил, в программу Недели войдут 53 спектакля, поставленные по пьесам зарубежных драматургов, причем 13 из них премьерные, в их числе: «Är-aýal» (драматург Узеир Гаджибеков) в Главном академическом драматическом театре имени Сапармурада Великого, «Romeo we Julýetta» (Вильям Шекспир) в Туркменском государственном театре кукол, «Söýginiň» (Проспер Меримэ) в Государственном драматическом театре имени Кемине Марыйского велаята и другие.

— Почему мы решили в праздновании нейтралитета обратиться к зарубежной драматургии? Статус нейтралитета гарантирует миролюбие и дружбу Туркменистана ко всем странам. Спектакли, поставленные по пьесам зарубежной классики, способствуют толерантности к культуре других народов. И то, и другое помогают укреплять дружбу во всем мире. Поэтому девиз Недели– «Постоянный нейтралитет – основа для дружбы народов», — уточнил А. Балтаев.

По традиции на государственный праздник в Туркменистан прибудут зарубежные гости. Для них Неделя станет приятным событием, так как в театрах они смогут посмотреть спектакли, поставленные по пьесам американских, французских, итальянских, российских, грузинских, азербайджанских, татарских, кыргызских драматургов.

Сейчас ведется работа по синхронному переводу спектаклей на английский и русский языки.