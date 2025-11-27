«Аркадаг» сыграл вничью с «Андижаном» в Лиге чемпионов АФК-2

«Аркадаг» и узбекский «Андижан» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Встреча на стадионе «Бобур Арена» в Андижане завершилась со счетом 1:1.

На 63-й минуте хозяева открыли счет усилиями Исмаила Акинаде. Ответный гол туркменской команды забил Дидар Дурдыев на 68-й минуте.

Гости выступали не самым оптимальным составом. В матче из-за травм не приняли участие лучший игрок прошлого розыгрыша Лиги вызова АФК Шаназар Тиркишов и лучший бомбардир того же турнира Алтымурад Аннадурдыев, а также основной центральный защитник команды Абды Бяшимов.

Напомним, предыдущая встреча команд в рамках первого тура ЛЧ АФК-2, проходившая в Аркадаге, завершилась безголевой ничьей 0:0.

После пяти туров группу «В» возглавляет катарский «Аль-Ахли» с 7 очками, на втором месте – бахрейнская «Аль-Халдия» (6 баллов). «Андижан» набрал 5 очков, «Аркадаг» – 4 очка. В плей-офф выходят две лучшие команды группы.

В заключительном шестом туре группового этапа туркменская команда 24 декабря проведет домашний матч с «Аль-Халдией», а «Андижан» в тот же день сыграет с «Аль-Ахли» на выезде.