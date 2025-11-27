Алиев поблагодарил главу Туркменистана за поддержку Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразил признательность за поддержку присоединения Азербайджана к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте TDH.

В послании азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку неизменно придает особое значение укреплению партнерских отношений с центральноазиатскими странами, объединенными общими историческими, религиозными и культурными корнями. Алиев отметил, что решение о присоединении Азербайджана к формату было принято в ходе VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

«Уверен, что данное решение, которое вновь подтверждает дружественный и братский характер наших отношений, позволит укрепить сотрудничество и взаимодействие на обширном географическом пространстве», – говорится в письме.

Президент Азербайджана выразил убежденность, что итоги встречи внесут значительный вклад в реализацию потенциала сотрудничества центральноазиатских стран в политической, экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной сферах и области безопасности. В заключение Алиев пожелал Сердару Бердымухамедову здоровья и успехов, а народу Туркменистана – мира и благополучия.

8-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана пройдет в Туркменистане в 2026 году.