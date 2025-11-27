Абдулла Бабаев сразится с молодым таджикским бойцом на турнире ММА в Москве

Мастер спорта международного класса по боевому самбо туркменский боец Абдулла Бабаев проведет бой с непобежденным таджикским бойцом Фаизом Гулоновым 28 ноября в рамках турнира лиги «Сокол» в Москве.

Поединок состоится в Международном центре бокса в «Лужниках» в рамках третьего турнира бойцовской лиги, которую возглавляет Виталий Минаков. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Матч Боец!».

Бабаев является трехкратным победителем Кубка мира, чемпионом мира и Азии по панкратиону. В смешанных единоборствах спортсмен одержал четыре победы подряд.

Его соперник, 20-летний Фаиз Гулонов из Таджикистана, провел четыре боя без поражений. «Я заряжен и собираюсь выиграть и двигаться дальше, ничего личного», – заявил Гулонов перед боем.

В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Хадис Ибрагимов и Виктор Немков. Все поединки пройдут в формате ММА.