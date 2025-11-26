Туркменские каратисты завоевали 18 медалей на Чемпионате Азии в Ташкенте

Сборная команда Туркменистана по традиционному карате успешно выступила на Чемпионате Азии, который проходил с 15 по 25 ноября 2025 года в столице Узбекистана.

Туркменские спортсмены завоевали 18 медалей различного достоинства: 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. В турнире приняли участие около 500 спортсменов из 10 стран региона.

Золотые награды завоевали девять представителей Туркменистана в различных возрастных категориях и дисциплинах. Среди чемпионов – спортсмены в личном ката и кумитэ в весовых категориях от 8-9 лет до 16-17 лет. Шесть туркменских каратистов стали серебряными призерами, еще трое завоевали бронзовые медали.