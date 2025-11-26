Туркменская делегация участвует в строительной выставке Big 5 Global 2025 в Дубае

Национальная делегация Туркменистана во главе с министром строительства и архитектуры Абдуллой Гелдиевым принимает участие в международной выставке Big 5 Global 2025 в Дубае.

Представители республики приняли участие в официальной церемонии открытия и пленарной сессии Global Leaders’ Summit, которая объединила представителей государственных структур, международных компаний и отраслевых экспертов.

В первый день работы делегация провела встречи с официальными лицами ОАЭ, руководством dmg events — организаторами мероприятия, а также с представителями ведущих международных строительных и инжиниринговых компаний. В ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества в области индустриального строительства, внедрения современных технологий и реализации инфраструктурных проектов в Туркменистане.

Туркменские специалисты посетили национальные павильоны Саудовской Аравии, Турции и Китая, где ознакомились с технологическими решениями, новыми материалами, модульными системами и оборудованием для строительства крупных городских и промышленных объектов. Также состоялись переговоры с международными EPC-подрядчиками, компаниями модульного строительства, производителями строительной техники и разработчиками цифровых платформ.

Участники выставки положительно отозвались о прошедшей в ноябре в Авазе международной конференции и выставке CIET 2025, посвящённой развитию строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана. Зарубежные партнёры высоко оценили организацию форума и выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии. Заинтересованным компаниям направлены приглашения на CIET 2026.

Участие в Big 5 Global 2025 направлено на расширение международных связей, обмен передовым опытом и укрепление сотрудничества с мировыми строительными и технологическими компаниями.