Туркменистан и Казахстан подписали 11 документов о сотрудничестве

В Астане состоялась церемония подписания двусторонних документов по итогам переговоров между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщает газета «Туркменистан», главы государств в торжественной обстановке в церемониальном зале дворца «Акорда» подписали совместное заявление. В рамках государственного визита Президента Туркменистана договорно-правовая база двустороннего сотрудничества была дополнена 11 документами.

В ходе визита стороны подписали соглашения о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, в области миграции и об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения.

Также были заключены меморандумы о взаимопонимании в правовой сфере, в области ветеринарии между сельскохозяйственными ведомствами двух стран, а также между Научно-исследовательским институтом зерновых культур Туркменистана и Национальным аграрным научно-образовательным центром Казахстана.

Кроме того, подписаны план совместных действий по расширению сотрудничества в сфере транспорта на 2026-2027 годы и план основных мер по развитию сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран на тот же период.

Достигнуты договоренности о взаимопонимании между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Казахстана в области развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Подписан меморандум о научном сотрудничестве между академиями наук двух государств, а также соглашение в информационной сфере между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Телерадиокомплексом президента Казахстана.

По завершении церемонии подписания Президенты обратились к представителям СМИ, отмечает издание.