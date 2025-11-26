Президент Туркменистана посетил в Казахстане центр искусственного интеллекта Alem.AI

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в рамках государственного визита в Казахстан посетил Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане. Об этом сообщает газета «Туркменистан».

Глава туркменского государства подробно ознакомился с работой и особенностями центра.

Центр Alem.AI открыт в октябре 2024 года на базе инфраструктуры международной специализированной выставки EXPO-2017. Он создан для формирования площадки научных открытий в области систем искусственного интеллекта, развития стартапов и международного сотрудничества. Главная задача центра – расширение экспорта казахстанских решений в сфере ИИ и вывод технологического и экономического развития страны на новый уровень.

На территории центра размещены выставочные экспозиции, аудитории для обучения студентов и школьников программированию, 3D-дизайну и технологиям искусственного интеллекта, кинотеатр и музей искусственного интеллекта.