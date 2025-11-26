Президент Туркменистана награжден высшим орденом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова высшей государственной наградой республики – орденом «Алтын Кыран» («Золотой Орел»). Церемония награждения состоялась в Астане после завершения туркмено-казахстанских переговоров на высшем уровне.

Как сообщает газета «Туркменистан», награда присуждена за вклад в укрепление дружественных отношений, добрососедства и стратегического партнёрства между двумя странами, всестороннее развитие межгосударственных связей, а также за содействие сближению братских народов.

Вручая награду, Токаев отметил личный вклад Сердара Бердымухамедова в укрепление традиционных туркмено-казахстанских дружеских и добрососедских отношений.

В ответном слове глава Туркменистана поблагодарил за высокую награду и подчеркнул, что принимает её как знак уважения к народу Туркменистана и свидетельство крепкой дружбы, объединяющей два народа на протяжении многих веков.

Президент Туркменистана находится в Казахстане с государственным визитом 24-25 ноября.

Орден «Алтын Кыран», учреждённый в 1995 году, является высшей государственной наградой Казахстана. Им награждаются лица, имеющие особые заслуги перед республикой, а также выдающиеся государственные, общественные и политические деятели. В июне 2022 года этой наградой был отмечен председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.