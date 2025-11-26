Президент Туркменистана завершил государственный визит в Казахстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил государственный визит в Казахстан и вернулся в Ашхабад. Об этом сообщает TDH.

В рамках визита 24-25 ноября состоялись переговоры между Сердаром Бердымухамедовым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. По итогам встречи был подписан большой пакет двусторонних документов.

Токаев наградил главу Туркменистана высшей государственной наградой Казахстана – орденом «Золотой Орел» за вклад в укрепление дружественных отношений, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами, всестороннее развитие межгосударственных связей и сближение братских народов.

В ходе визита Сердар Бердымухамедов также посетил международный центр искусственного интеллекта Alem.AI в Астане.

По завершении визита Президент Туркменистана вылетел из международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева в Ашхабад, где его встретили официальные лица страны.