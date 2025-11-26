Каракал впервые за 15 лет замечен в Бадхызском заповеднике Туркменистана

Команда Bars Turkmenistan совместно с Conservation X Labs зафиксировала каракала в Бадхызском государственном природном заповеднике. Это первая встреча с представителем данного вида кошачьих в юго-западном регионе Туркменистана за последние 15 лет.

Информацию о событии распространило Королевское зоологическое общество Шотландии (Royal Zoological Society of Scotland) через свой аккаунт в социальной сети X, опубликовав видеозапись с фрагментами появления животного на территории заповедника.

Бадхызский заповедник расположен в Марыйском велаяте на юго-западе страны и является одной из ключевых природоохранных территорий Туркменистана.