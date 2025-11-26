Запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море будет продлен на 2026 год

Прикаспийские страны поддержали продление моратория на коммерческий лов осетровых на 2026 год. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

В Ашхабаде проходит девятое заседание Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря. В работе комиссии участвуют представители Туркменистана, России, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

«По осетровым стороны все поддержали продление запрета на коммерческое изъятие, то есть вылов осетра возможен будет в следующем году только в рамках науки или для целей искусственного воспроизводства», – сказал он.

Соколов отметил, что стороны приняли решение о разработке совместных правил рыболовства для открытой части Каспийского моря за пределами национальных юрисдикций. Россия подготовит проект документа, который через председательствующую сторону – Туркменистан – будет направлен всем участникам для рассмотрения к следующему заседанию комиссии.

Замруководителя Росрыболовства рассказал, что на заседании обсуждалось состояние рыбных запасов Каспия. По его словам, Россия выступает за проведение научных исследований по единой методике, поскольку сейчас каждая страна проводит их самостоятельно.

«Больше всего заботит изменение в кормовой базе рыб, что, конечно, сказывается в целом на экосистеме и на состоянии запасов», – подчеркнул Соколов. Он добавил, что снижение уровня Каспийского моря негативно влияет на кормовую базу осетровых и замедляет восстановление их популяции.