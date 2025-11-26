В Ашхабаде прошло совещание по укреплению политики вакцинации против гриппа

В Ашхабаде состоялось совещание по укреплению политики вакцинации против сезонного и пандемического гриппа, организованное Страноввм офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Целями совещания стали представление утвержденного «Руководства по вопросам вакцинации против сезонного гриппа в Туркменистане», представление результатов обзора ВОЗ с использованием инструмента FAIR и матрицы зрелости для оценки готовности страны, а также обсуждение вопросов разработки Национального плана распределения пандемической вакцины в Туркменистане. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

Встреча, собравшая 25 участников, прошла в здании ООН в Ашхабаде. Среди присутствующих были представители Государственной санитарно-эпидемиологической службы (включая отдел надзора за особо опасными инфекциями и отдел эпиднадзора), Лечебно-профилактического отдела, Центра общественного здоровья и питания, Центра профилактики особо опасных инфекций, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева, санитарно-эпидемиологических служб и департаментов здравоохранения города Ашхабада и Аркадага, а так же Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов, странового офиса ВОЗ в Туркменистане.

Туркменистан стал первой страной в Европейском регионе ВОЗ и третьей страной в мире, который провёл оценку с использованием инструмента FAIR.Проведение оценки позволило в короткие сроки разработать Национальную политику в области вакцинации против сезонного гриппа в Туркменистане.

Участники обсудили прогресс в реализации Рамочной программы обеспечения готовности к пандемическому гриппу и поделились опытом планирования распределения вакцинации против COVID-19. Эксперты ЕРБ/ВОЗ приняли участие в виртуальном формате и предоставили технические рекомендации, основанные на международной передовой практике внедрения пандемических вакцин. На встрече также состоялись заседания рабочих групп, на которых были определены приоритетные меры по укреплению систем иммунизации в области вакцинации против сезонного гриппа и пандемической вакцинации, а также улучшению координации между национальными и международными партнёрами.