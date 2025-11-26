В Ашхабаде отметили 100-летие со дня рождения авиаконструктора Алексея Туполева

В Русском доме в Ашхабаде прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения авиаконструктора Алексея Туполева. Мероприятие прошло в формате интерактивного занятия. В лекции приняли участие представители молодежи, интересующиеся историей авиации и инженерным делом.

Участникам была предложена викторина на знание самолетов семейства «Ту», а также мини-дискуссия о будущем авиации, где обсуждались перспективы водородных двигателей, искусственного интеллекта в пилотировании и приоритеты развития отрасли.

Алексей Туполев родился 20 мая 1925 года в Москве. В 16 лет, во время Великой Отечественной войны, он поступил в авиационный институт, но вскоре ушел работать в тыл, помогая военному производству.

Среди главных достижений Алексея Туполева – работа над первым в мире сверхзвуковым пассажирским самолетом Ту-144, который развивал скорость более 2000 км/ч. Под его руководством также создавались стратегические бомбардировщики Ту-22М, Ту-160 («Белый лебедь») и пассажирские лайнеры Ту-154, Ту-204.

С 1970-х годов Алексей Андреевич возглавлял ОКБ имени Туполева. Он был одним из первых, кто предложил использовать компьютерное моделирование в проектировании самолетов, способствовал созданию первых CAD-систем в отечественной авиапромышленности.

Алексей Туполев был академиком, доктором технических наук, лауреатом Ленинской и Государственных премий, Героем Социалистического Труда. Он скончался в 2001 году. После его смерти на здании ОКБ Туполева появился барельеф с надписью: «Он дал небу крылья, а людям – веру в разум».