Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) открыла представительство в Ашхабаде. Церемония открытия состоялась в бизнес-центре «Аркач».

«Объединенные Арабские Эмираты и Туркменистан разделяют отношения, основанные на доверии, уважении и общем видении энергетической безопасности и устойчивого роста. Сегодняшнее открытие офиса – это больше, чем просто корпоративный шаг. Это символ нашей долгосрочной приверженности быть надежным партнером Туркменистана», – заявил на церемонии директор по управлению активами XRG (дочерняя компания ADNOC) Бассем Тадрос.

Он отметил, что Туркменистан обладает запасами природного газа мирового класса и стратегически выгодным географическим расположением между Востоком и Западом. По его словам, потенциал страны в обеспечении региональной энергетической безопасности, диверсификации экспортных маршрутов и усилении роли на мировом газовом рынке продолжает расти.

Председатель государственного концерна «Туркменнебит» Гуванч Агаджанов назвал открытие представительства ADNOC знаменательным событием и важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества. Он выразил уверенность, что благодаря совместной работе будут достигнуты все поставленные цели по освоению месторождений, добыче высококачественной продукции и обучению персонала.