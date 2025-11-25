Члены делегации Туркменистана возложили цветы к памятнику Махтумкули в Астане

Члены туркменской делегации, прибывшие в Казахстан в рамках государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, возложили цветы к памятнику выдающемуся туркменскому поэту и мыслителю Махтумкули Фраги в Астане. Об этом сообщает газета «Туркменистан».

Памятник великому поэту был открыт в июле 2024 года в рамках празднования 300-летия со дня его рождения. Общая высота монумента составляет около 8,5 м.

Установка памятника стала символом дружбы туркменского и казахского народов. В мае 2024 года в культурно-развлекательном комплексе «Махтумкули Фраги» в Ашхабаде был открыт памятник казахскому композитору Курмангазы Сагырбаеву. В октябре того же года в ашхабадском парке «Лачын» состоялось открытие памятника казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву, приуроченное к визиту главы Казахстана в Туркменистан.