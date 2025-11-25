Туркменистан и Центр арабских скакунов короля Абдулазиза налаживают сотрудничество

Посол Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия М. Аязов 23 ноября провел встречу с генеральным директором Центра арабских скакунов имени короля Абдулазиза Королевства Саудовская Аравия Абдулазизом Альмукбилом.

В ходе встречи туркменский дипломат обсудил вопросы налаживания сотрудничества с данным Центром. Посол отметил, что в Туркменистане уделяется большое внимание развитию коневодческой отрасли, реализации задач по увеличению поголовья чистокровных ахалтекинских скакунов и повышению престижа туркменских скакунов в мире.

Туркменский дипломат был подробно ознакомлен с работой музея Центра, отдела регистрации арабских скакунов, а также медицинского и научно-исследовательского отделов, сообщает МИД Туркменистана.