Торговля между ОАЭ и Туркменистаном достигла $1,76 млрд в 2024 году

Объем двусторонней ненефтяной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и Туркменистаном в 2024 году достиг $1,76 млрд. Об этом заявил посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели на церемонии открытия представительства Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в Ашхабаде.

«Отношения между нашими двумя странами продолжают развиваться и диверсифицироваться во многих областях. В 2024 году объем нашей двусторонней ненефтяной торговли достиг $1,76 млрд, что сделало ОАЭ третьим по величине торговым партнером Туркменистана», – сказал дипломат.

По его словам, открытие офиса ADNOC в Туркменистане знаменует собой новую главу в партнерстве двух стран по прямому указанию их руководства. «Этот офис является не только символом нашего расширяющегося сотрудничества, но и выражением общего видения устойчивого будущего», – подчеркнул Аль Хамели.