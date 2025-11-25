Президент Туркменистана прибыл с госвизитом в Казахстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в понедельник с государственным визитом в Республику Казахстан, сообщает газета «Туркменистан».

В международном аэропорту Астаны, украшенном государственными флагами Туркменистана и Казахстана, в честь высокого гостя был выстроен Почетный караул. У трапа самолета Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица Казахстана, а также члены правительственной делегации Туркменистана.

Основная часть визита запланирована на завтра, 25 ноября, и включает туркмено-казахстанские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних документов, призванных укрепить многостороннее сотрудничество.

Нынешний визит проходит на фоне 33-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое отмечалось в октябре. Туркменистан и Казахстан ведут активный политический диалог, успешно развивая партнерство в различных сферах и оказывая взаимную поддержку в рамках ООН и других международных организаций, отмечает издание.

Это уже третий визит Президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан в текущем году. Ранее он участвовал в саммитах «Центральная Азия – Италия» и «Центральная Азия – Китай», проходивших в Астане.