Посольство Туркменистана в Кабуле дало торжественный приём

Посольство Туркменистана в Афганистане 22 ноября провело торжественный прием, посвящённый 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Международному дню Нейтралитета, а также Международному году мира и доверия.

Как сообщает МИД Туркменистана, на торжество были приглашены представители министерства иностранных дел Афганистана, главы дипломатических миссий, международных организаций, аккредитованные в Кабуле.

Гости были ознакомлены с мероприятиями, приуроченными к знаменательным датам Туркменистана в этом году, включая подготовку к проведению Международного форума мира и доверия, который состоится в декабре в Ашхабаде.

Особое внимание было уделено крупным экономическим проектам Туркменистана в Афганистане, таким как газопровод ТАПИ, линия электропередачи ТАП, железная дорога и система оптико-волоконной связи, а также оказываемой гуманитарной помощи афганскому народу.

Гостям был продемонстрирован видеоролик, отражающий высокие достижения Туркменистана на международной арене.