Межзвездную комету 3I/ATLAS не удастся увидеть в любительские телескопы

Сближающаяся с Землей межзвездная комета 3I/ATLAS останется недоступной для наблюдения в бинокли и любительские телескопы. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, пишет ТАСС,

По данным ученого, 23 ноября расстояние между кометой и Землей составило 300 млн км и продолжает сокращаться. Максимальное сближение ожидается 19 декабря, когда дистанция уменьшится до 269 млн км. После этого небесные тела начнут удаляться друг от друга.

«Смотреть на небо нет смысла ни сейчас, ни 19 декабря. Комета находится слишком далеко, чтобы наблюдать ее в любительские телескопы или бинокли», — пояснил Язев. Он уточнил, что увидеть объект можно будет только в мощные телескопы научных обсерваторий.

Ученый подчеркнул, что комета абсолютно безопасна для Земли.

3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, обнаруженным астрономами. Ранее были открыты астероид Оумуамуа осенью 2017 года и комета 2I/Borisov, которую обнаружил российский астроном Геннадий Борисов в августе 2019 года.