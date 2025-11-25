Гурбангулы Бердымухамедов посетил Балканский велаят с рабочей поездкой

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят для ознакомления с ходом подготовки к международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества во имя устойчивого развития». Об этом сообщает TDH.

Конференция, приуроченная к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, пройдет 10 декабря в Национальной туристической зоне «Аваза».

В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов провёл очередное рабочее совещание Организационного государственного комитета, созданного в соответствии с Указом Президента Сердара Бердымухамедова для проведения на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года Международным годом мира и доверия и 30-летия нейтралитета Туркменистана.