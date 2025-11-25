Геннадий Головкин избран президентом World Boxing

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин возглавил международную спортивную организацию World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба организации, сообщает championat.com.

Выборы прошли 23 ноября на конгрессе в Риме. Головкин будет занимать должность президента в течение трех лет.

«Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. Начиная с сегодняшнего дня, спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу», — заявил Головкин после избрания.

World Boxing — международная организация, занимающаяся развитием олимпийского бокса.